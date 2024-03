Amici 23 serale, Lorella Cuccarini furiosa con Anna Pettinelli: «Modera i toni». È caos sul guanto di sfida

di Ida Di Grazia

Il primo guanto di sfida del secondo serale di Amici 23, in onda sabato 30 marzo, è diventato subito incandescente. Il "duello" è tra gli allievi Martina e Mida, ma lo scontro è tra le due prof Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che si è acceso in modo particolarmente vivace.

Lo scontro

Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida a Mida che Lorella Cuccarini ha deciso di non accettare.

Lorella Cuccarini , abbandona il suo aplomb e si infuria: «Ti consiglio di moderare i toni della lettera, non la trovo di buon gusto. Questa non è un'esibizione, è una punizione. Avresti dovuto permettere a loro due di fare il brano nel loro stile. Essere al serale significa dare la possibilità di esprimersi e fare bella figura. Il tuo fine è mettere Mida in difficoltà».

La Pettinelli la interrompe più volte e la Cuccarini sbotta: «Con te è impossibile parlare». Il guanto di sfida viene rifiutato e anche per la giuria questa è una prova iniqua, addirittura Malgioglio ritiene il guanto una prova che serve solo a "ridicolizzare" Mida.

