Ayle è il primo allievo di Amici 23, edizione 2024, ad essere eliminato della prima puntata del serale. Il cantante fa parte della team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Prima di uscire e abbandonare definitivamente il programma Maria De Filippi gli ha dedicato delle parole molto dolci.

Amici 23, Ayle eliminato. Le dolci parole di Maria De Filippi: «Hai vinto cose molto più grandi e molto più importanti»

Catautore e musicista appena ventenne, Ayle, vero nome Elia Flagella, è il primo eliminato della prima puntata del serale di Amici andata in onda sabato 23 febbraio.

Prima di abbandonare definitivamente il programma Maria De Filippi ha voluto consolarlo con parole dolcissime «Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte. Per me è come se tu Amici lo avessi vinto perché hai vinto cose molto più grandi e molto più importanti. Spero sia scesa un po’ la rabbia con cui sei entrato. Non bisogna essere arrabbiati con la vita, ricordatelo questo».

