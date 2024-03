di Ida Di Grazia

La prima puntata del serale di Amici 23 in onda sabato 23 su canale parte subito con un teatrino "hot" molto divertente tra Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio. Tutta "colpa" di un termine esterofilo utilizzato dal cantautore e giudice , per il secondo anno di fila di questa edizione.

Amici 23, Maria De Filippi e lo scherzo hot con Cristiano Malgioglio: «Cos'è che s'allunga?»

Nella prima sfida del serale di Amici 23 si sono sfidati un ballerino, Giovanni, e un cantante Petit. Quest'ultimo della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Totaro ha cantato una sua versione di Don Raffaè, brano iconico di Fabrizio De André.

Giovanni, invece, che fa parte del team Alessandra Celentano - Rudy Zerbi. ha ballato sulle note di Don’t let me be misunderstood. A giudicare le due perfomance Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, neanche a dire il commento più strambo arriva da Malgioglio: «Quando sento il nome di De André io mi emoziono sempre, perché lui mi ha scoperto e non potrei essere seduto qui su questa sedia, questa canzone che hai cantato è un poema e tu hai una voce stupenda.

Un'espressione che colpisce Maria De Filippi che commenta «Ma cos'è che s'allunga?». Risate in studio e prova vinta da Petit.

