Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabato 24 marzo

di Ida Di Grazia

Sabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria de Filippi. Come da tradizione la prima puntata è stata registrata giovedì quindi siamo in grado di anticiparvi già tutto quello che accadrà, dagli ospiti agli eliminati.

Attenzione l'articolo contiene spoiler.

Uomini e Donne non va in onda venerdì, al suo posto uno speciale su Amici. Ecco perchè e tutte le novità

Amici23, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabato 24 marzo

Le squadre

Sono 15 gli allievi della classe di Amici 23 che hanno avuto accesso al serale che inizierà sabato 24 marzo e che verranno divisi come di consueto in tre squadre:

Nel team Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Holden e Petit e i ballerini Dustin e Marisol.

Raimondo Todaro "orfano" di Arisa, sarà in squadra con Anna Pettinelli: i cantanti Lil Jolie, Martina e Ayle, i ballerini Gaia e Giovanni.

Reduce dal successo di Sanremo Lorella Cuccarini torna in squadra con Emanuel Lo: i ballerini Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo, i cantanti Mida e Sarah Toscano.

La giuria



Confermata in toto la giuria della scorsa edizione.

Gli ospiti

Ospiti della prima puntata del Serale di Amici23 che andrà in onda sabato: Giusy Buscemi,protagonista della nuova serie tc di canale 5 “Vanina un vicequestore a Catania”, la Signora Coriandoli, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta. Michele Bravi, giudice per la seconda volta di questa edizione, presenterà il suo nuovo singolo ‘Malumore francese’ in collaborazione con Carla Bruni.

Attenzione Spoiler

A partire da qui descriveremo cosa è accaduto nella puntata che andrà in onda sabato, grazie alle anticipazioni di Amicinews. Come sempre previste tre manche e guanti di sfida.

Prima Manche e prima eliminazione:

La prima sfida è tra Pettinelli-Todaro contro Zerbi-Cele. A vincere sono questi ultimi. A dire addio definitivamente è il cantante Ayle.

Seconda Manche: Zerbi-Cele contro Cuccarini-Lo

Doppietta per gli Zerbi - Cele. Al secondo ballottaggio vanno Mida, Sarah e Kumo. Kumo finisce al ballottaggio finale, a rischio eliminazione.

Terza Manche: Cuccarini-Lo contro Pettinelli-Todaro

Vincono i Cucca-Lo. Ad andare al terzo ballottaggio è Lil.

Il secondo eliminato

Al ballottaggio per la seconda eliminazione finiscono, dunque il ballerino Kumo dei Cucca-Lo e la cantante del team Pettinelli - Todaro Lil Jolie. Il nome del secondo eliminato verrà comunicato alla fine della puntata di sabato 23 marzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA