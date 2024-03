Giovanni Tesse, ballerino di Raimondo Todaro, è il secondo eliminato del serale di Amici 23

di Ida Di Grazia

Giovanni Tesse è il secondo eliminato del serale di Amici 23 di sabato 30 marzo. Il ballerino di danze latino americane della squadra Raimondo Todaro – Anna Pettinelli è finito al ballottaggio con Marisol, ballerina del team Alessandra Celentano - Rudi Zerbi.

Il verdetto sul secondo eliminato del serale di Amici 23 andato in onda sabato 30 marzo è stato svelato come sempre in diretta con i due allievi finiti al ballottaggio, Giovanni e Marisol all'interno della casetta.

Il saluto di Maria De Filippi: «Spero tu faccia pace con Nicholas perché avete litigato per una stupidaggine». «Si anche io», risponde Giovanni. La discussione tra i due ballerini era scoppiata nella scorsa puntata a causa del guanto di sfida tra i due. Nel daily si è visto un momento in cui sia Riamondo Todaro che Giovanni hanno detto che avrebbero fatto fare a Nicholas una «figura di me*da».

