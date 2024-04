Amici 23, Anna Pettinelli urla contro tutti. Lorella Cuccarini la zittisce: «Hai uno sdoppiamento della personalità». Malgioglio scioccato

di Ida Di Grazia

Nervi tesi tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nella terza puntata del serale di Amici 23. La conduttrice radiofonica ha lanciato un nuovo guanto di sfida tra Mida e Martina che è finito in una lite furiosa che ha coinvolto anche un Cristiano Malgioglio particolarmete scioccato.

Pettinelli contro Cuccarini

La terza puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con un guanto di sfida tra Mida e Martina lanciato da Anna Pettinelli. Una prova che come sabato scorso non viene accettata da Lorella Cuccarini che ritiene non essere equa.. Mentre la Cuccarini dà le sue motivazioni, la Pettinelli le parla sopra e l'atmosfera si scalda.

«No tu ora ti devi stare zitta perchè sei brava a buttarla in caciara - dice decisa Lorella Cuccarini - dammi due minuti però taci, chiamiamo le cose con il loro nome: tu ritorni a fare un guanto che in realtà è sull'intonazione.

Malgiogio scioccato

Anche per Cristiano Malgioglio il guanto non è equo: «Sono due settimane che sono qui ho ascoltato Mida ed ha una voce molto interessante...mi devi lasciare parlare - la Pettinelli si avvicina minacciosa urlando "fatemi parlare..." - Ma quanti caffè ha bevuto. Io ho un udito come quello degli elefanti, Mida canta molto bene, mi fai venire il sangue alla testa, non puoi togliere la personalità a una persona»

Amici 23 serale, Lorella Cuccarini furiosa con Anna Pettinelli: «Modera i toni». È caos sul guanto di sfida

«Facciamolo cantare in playback allora» dice in modo provocatorio la Pettinelli, e la Cuccarini sbotta «Smettila di parlare male degli altri allievi per far risaltare i tuoi, non ti devi permettere, ok?» tutto lo studio urla "Lorella Lorella". Michele Bravi prova a portare un po' di pace: «Questo continuare ad attaccare Mida o comunque fargli fare un guanto di sfida che è una replica dell'altro non fa bene nemmeno a lei (Martina ndr.) perchè la stai riducendo a semplice voce. Non è equo, fosse stato un guanto sull'interpretazione dove Mida è libero di fare quello che vuole avrei detto di sì. Anna parti sempre dalle premesse sbagliate, l'autotune è a tutti gi effetti uno strumento creativo, è una cifra stilistica. Io qui davanti non posso giudicare una gara di intonazione, Mida l'ha sempre usato in maniera creativa».

