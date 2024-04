Amici 23, serale quarta puntata: Aurora sostituisce Gaia ma non balla. L'altra Gaia incanta. Ecco chi è stato eliminato

di Ida Di Grazia

Questa sera su canale 5 torna Amici 23 con il quarto serale. Una puntata che sarà ricca di colpi di scena. Grande attesa per l'esordio di Aurora Ranvestel, che sostituirà pro tempore la ballerina Gaia De Martino, ma stando alle anticipazioni non vedremo per ora esibirsi. Immancabili i guanti di sfida trai prof e le polemiche durante le manche.

Super ospiti della puntata di sabato 13 aprile, un grande ritorno: l'ex vincitrice di Amici 19 Gaia Gozzi che presenta il nuovo singolo "Dea Saffica", mentre per la parte comica un gradito ritorno, l'imitatore napoletano Vincenzo De Lucia che ha tra i suoi personaggi proprio Maria De Filippi.

Anticipazioni

Sono 10 i ragazzi di Amici 23 in gara che si sfideranno questa sera, sabato 13 aprile. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno: Gaia che sarà sostituita temporaneamente da Aurora Ranvestel ( ma non si esibirà), Lil Jolie e Martina. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Mida, Sarah e Sofia.

Gli unici ad avere ancora tutta la squadra al completo sono Rudy Zerbi e Alessandro Celentano con: Dustin, Holden, Petit e Marisol.

Non sappiamo però se in fase di montaggio questa parte verrà tenuta o tagliata come è accaduto anche nelle scorse puntata. Di seguito gli spoiler del quarto serale

Spoiler

La prima manche vede Cuccarini-Lo contro Zerbi-Cele. Ci sarà anche un guanto di sfida sull’improvvisazione tra Sophia e Marisol che creerà non poche discussioni tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al ballottaggio vanno Petit, Holden e Marisol. Ad essere eliminato è Petit.

Nella seconda manche si ripete la sfida tra i due team. Sarah andrà al ballottaggio finale.L'ultima sfida è quella tra i Zerbi-Cele contro i Pettinelli -Todaro. Al ballottaggio finiscono Martina e Lil Jolie: Martina si salva e Lil Jolie va al ballottaggio finale.

Il ballottaggio finale quindi è tra Lil Jolie, Petit e Sarah: Petit è il primo a salvarsi, mentre Sarah e Lil Jolie sono a rischio eliminazione. L'esito lo scopriremo questa sera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA