Con l'eliminazione di Lucia, la scuola di Amici 23 perche un'altra ballerina. La sezione danza si dimezza e questo fa storcere il naso al pubblico che sui social fa sentire la propria voce. Se i cantanti in questa serata sono un po' offuscati, con Mida sotto l'attacco impietoso di Anna Pettinelli, ci pensa Rudy Zerbi a far divertire. Ecco le pagelle della terza puntata del serale di sabato 6 aprile.

Amici 23, le pagelle del serale: Mida sotto accusa (3), Rudy Zerbi versione Annalisa (7), ballerini penalizzati (2)

Mida bombardato - Voto 3

Nato da mamma venezuelana e papà italiano, Mida è uno dei fiori all'occhiello della scuola di Amici 23. A non pensarla così, però, è solo Anna Pettinelli che ogni puntata del serale lo mette in sfida contro Martina con i suoi "guanti" più che discutibili, e puntualmente rifiutati.

Per la Pettinelli Mida non ha voce, ma la sua "Rosso Fuoco" ha superato i 31milioni di streaming su Spotify (31.230.122) ed è diventata disco di platino a gennaio 2024, quindi mesi prima che iniziasse il serale …coincidenze? Non credo.

Rudy Zerbi versione Annalisa – Voto 7

La bruttezza di Rudy Zerbi in versione Annalisa con caschetto nero, impermeabile e reggicalze che canta “Mon Amour” e fuori di dubbio.

Superato l’imbarazzo iniziale e soprattutto dopo essersi rifatti gli occhi con la divina Lorella Cuccarini, gli Zerbi - Cele sono divertenti. Come quota comica dello show basterebbero loro. A buon intenditor ...

Ballerini penalizzati – Voto 2

Dopo Nicholas e Giovanni, anche il terzo serale vede un ballerino abbandonare la scuola di Amici 23. Il ballottaggio finale è tra Lucia e Sofia e ad abbandonare la scuola è l’italo americana Lucia. Un utente su twitter ha scritto «Cantanti eliminati 1 ballerini eliminati 470. Maria l’anno prossimo chiamiamoci “nemici dei ballerini” e finiamola qui». Come dargli torto.

