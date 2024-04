Amici, incidente in diretta: ancora un grave infortunio per un'allieva

Cattive notizie dalla scuola di Amici. Durante le registrazioni della nuova puntata del talent show ne sono successe di tutti i colori. A scatenare il panico è stata un'allieva della scuola, che si è infortunata.

Le anticipazioni

Nel programma di Maria De Filippi una delle allieve è stata protagonista di un incidente, che le ha procurato un grande male al piede. Non è la prima volta che, quest'anno, si verificano problemi di questo tipo e tutti sperano che la produzione prenda provvedimenti per fare in modo che non succedano più.

Per scoprire cosa è successo, continuate a leggere o aspettate sabato sera.

