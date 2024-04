Amici 23, Aurora vince la prima sfida, Gaia in lacrime: «È tosta». La sostituta finisce a rischio eliminazione

di Ida Di Grazia

Aurora Ranvestel fa il suo esordio nella quinta puntata del serale di Amici 23. La ballerina che sostituisce Gaia, infortunata, si è esibita per la prima volta in un passo a due con Umberto Gaudino incantando pubblico e giudici.

Seduta tra gli allievi Gaia che non è riuscita a trattenere le lacrime guardando un'altra esibirsi al suo posto. Sulla card che la rappresenta la produzione ha scritto: "Aurora balla per Gaia", inserendo entrambe le concorrenti.

La sostituta

Nella seconda manche di Amici 23 la sfida è tra il tim Zerby - Celentano e Pettinelli - Todaro.

«Aurora ci ha regalato tutto - dice Cristiano Malgioglio - passione, sangre, bellissima». Anche Giuseppe Giofrré è entusiasta: «Il tuo è stato un ruolo importante, non stai gareggiando per te stessa, ma per aiutare un'altra ballerina, hai avuto tanta presenza scenica, sei stata brava, ti sei presentata molto bene, a noi al pubblico, quindi il mio voto va a te».

Aurora Ranvestel batte Holden, ma in panchina c'è Gaia che non riesce a commentare e ad essere felice di questo risultato: «È tosta. Se parlo, piango», dice, ma se Aurora va avanti è un bene soprattutto per lei che vede la finale più vicina.

Aurora però non riesce a superare lo "scoglio" Petit e finisce al ballottaggio finale.

