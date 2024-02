Scaletta quarta serata: i duetti dei 30 big in gara, Lorella Cuccarini co-conduttrice, ospiti Gigi D'Agostino e Arisa

Sanremo 2024 è arrivato alla quarta puntata. In onda stasera in tv, venerdì 9 febbraio, la serata delle cover e dei duetti. Dopo Marco Mengoni, Giorgia, e Teresa Mannino, al fianco di Amadeus ci sarà Lorella Cuccarini. Le anticipazioni della scaletta della quarta serata.

Stasera tutti e 30 i cantanti in gara torneranno a esibirsi sul palco dell'Ariston, accompagnati dai colleghi scelti per i duetti: saranno in totale più di 70 artisti ad avvicendarsi nella quarta serata del Festival.