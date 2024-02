Sanremo 2024, Gigi D'Agostino si esibisce per la prima volta dalla malattia: «Il Capitano è tornato a farci ballare»

di Redazione web

Ha scelto l'Amour toujours per tornare dal suo pubblico. Gigi D'Agostino ha ripreso la sua postazione, quella dietro alla consolle, e ha suonato di nuovo al Festival di Sanremo, per la prima volta dopo 4 anni, tra pandemia e la malattia che l'ha tenuto lontano dalle scene. Il Capitano, il soprannome che i fan hanno dato al dj, era in collegamento con l'Ariston dalla Costa Smeralda e ha suonato un medley dei suoi successi. «Il Capitano è tornato a farci ballare», ha detto Amadeus alla fine dell'esibizione.

Sanremo 2024, la diretta della serata duetti

La malattia

Il 17 dicembre del 2017 Gigi D'Agostino annuncia sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si trattasse, su Facebook e Instagram ha raccontato senza filtri tutta la sua sofferenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA