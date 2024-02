Sanremo 2024, le pagelle dei duetti: Alfa e Vecchioni da standing ovation (10). Gazzelle e Fulminacci, la notte è vostra (8)

La serata più attesa - dei “duetti” o delle “cover” - conferma la sua popolare trasversalità: di generi musicali, di epoche, di contaminazioni. A Sanremo l’Ariston si trasforma ora in una pista per la disco, ora in un club per le sonorità soul-jazz, ora in palcoscenico per l’intimità del cantautorato, ora in piazza per la potenza evocativa della world. Con echi dagli anni ‘70 al nuovo secolo. Confermando che la musica è davvero linguaggio universale, incontro, abbraccio.

I 30 artisti in gara interpreteranno insieme ai loro ospiti, una “cover” scelta tra le «canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023».

LA VOTAZIONE A votare saranno tutte e tre le componenti di voto: il pubblico con il Televoto (peserà per il 34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio (peseranno per il 33% ognuna). Saranno comunicate al pubblico le prime 5 posizioni della classifica. L’Artista primo classificato sarà dichiarato vincitore della Serata. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle

ottenute nelle Serate precedenti, determinerà una nuova classifica generale.