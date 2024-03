Big Mama sui maxi schermi di Times Square: «Mi hanno detto tieni la bocca chiusa e ho capito domina gli Usa»

di Serena De Santis

BigMama si prende New York. Una foto gigante della rapper italiana è apparsa sui mega schermi di Times Square. E non è un caso, perché i billboard della metropoli statunitense hanno trasmesso il suo volto per Equal, la playlist di Spotify che combatte il divario di genere e sottolinea il successo delle donne nel mondo della musica.

BigMama è stata scelta come ambasciatrice dal servizio musicale streaming per la seconda volta consecutiva per il suo grande impegno verso la parità dei diritti. Ad annunciare la foto è stata la stessa cantante con un post ironico su X (l'ex Twitter) che dice: «Mi hanno detto "tieni la bocca chiusa". Ho capito "domina gli Usa"».

Mi hanno detto “tieni la bocca chiusa”

Ho capito “vai e domina gli USA”

Oggi a New York❤️‍🩹 pic.twitter.com/rRGrWu7KOV — BigMama (@bigmamaalmic) March 21, 2024

L'obiettivo di Equal

La nuova playlist di Spotify è stata promossa dal colosso dello streaming musicale nel 2020, con lo scopo di promuovere la parità di genere. Lo stesso nome, infatti, è una provocazione e spinge a rendere pari i diritti delle donne, che ancora oggi subiscono disuguaglianze rispetto a quelli degli uomini. Le donne, infatti, non sono ancora rappresentate adeguatamente nemmeno nell'industria della musica: in Italia, la percentuale di ascolti di canzoni che vedono come artista principale una donna si aggira intorno al 15% del totale, anche se nel corso degli ultimi anni i dati sono migliorati proprio grazie a questo programma. Le artiste, infatti, dopo solamente il primo mese del progetto, hanno raggiunto gli 819 milioni di ascolti totali combinati e i numeri sono destinati a crescere.

Nel corso degli ultimi anni, anche altre cantautrici italiane sono apparse sul billboard di Time Square, come i due volti della Generazione Z Madame e Ariete.

BigMama all'Onu

Questa volta a cavalcare gli schermi di New York è Marianna Mannone (questo il vero nome di BigMama), che proprio recentemente è andata all'Onu per diffondere il proprio messaggio di uguaglianza, amore universale e bullismo davanti a una platea di migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo.

«Vengo da un paese molto piccolo con una mentalità altrettanto piccola.

