Impatta Disrupt, il primo festival dedicato a innovazione e sostenibilità. Sul palco anche Leo Gasmann a Clementino

Quest’anno l’Italia celebra la Giornata Mondiale dell’Innovazione con un festival dedicato all’innovability, neologismo che nasce dall’unione tra innovazione per l'appunto e sostenibilità: Impatta Disrupt, dal 18 al 21 aprile a Roma. Nel 2017, l'Onu ha scelto il 21 aprile - giorno che precede un'altra data importante, la Giornata Mondiale della Terra - per celebrare in tutto il mondo, la creatività e l’Innovazione, per sottolineare l’importanza di indirizzare il genio umano verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

E se l’innovazione è il cambiamento, ovvero lo strumento, la sostenibilità è il fine. Impatta Disrupt, per 4 giorni, La Terrazza del Pincio e la Casa del Cinema di Villa Borghese, nel cuore della capitale d'Italia - quale miglior posto per celebrare la creatività - con decine di talk con esperti e specialisti di vari settori ed incontri aperti al pubblico, oltre ad attività collaterali di intrattenimento, anche musicale, per tutte le età.

La manifestazione - organizzata da Earth Day Italia, Next4 e Impatta4Equity - è il luogo in cui viene offerta a tutti, bambini, studenti, adulti, la possibilità di fare rete per sbloccare l’enorme potenziale innovativo che il nostro paese ha per dare vita ad un vero e nuovo rinascimento verde, destinato alle future generazioni, chiamate a fare tutto il possibile per uno sviluppo sostenibile globale.

Durante le sessioni quotidiane di Impatt Disrupt saranno esplorati con l'intervento di numerose personalità istituzionali diverse tematiche: dall’economia sostenibile e i nuovi modelli di sviluppo alla transizione digitale e il nuovo umanesimo, dalla sfida demografica e la silver economy alla finanza d’impatto per lo sviluppo sostenibile, fino alla transizione del settore salute per traghettare nel futuro il sistema sanitario.

Ecco il programma dei 4 giorni, dal 18 al 21 aprile:

Alla Casa del Cinema, nella mattinata di giovedì 18 aprile, nell’approfondimento “Il primato della transizione etica” Andrea Monda, Direttore de L’Osservatore Romano, intervisterà Padre Paolo Benanti, Presidente Commissione Intelligenza Artificiale Presidenza Consiglio dei Ministri, mentre nel panel “La sfida delle città sostenibili” alle ore 13.00 Riccardo Luna intervisterà Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00 Pierluigi Sassi – presidente Earth Day Italia - intervisterà Antonio Mario Scino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per parlare del G7 Ambiente di Torino. Nella cornice della Terrazza del Pincio, tra gli altri, giovedì 18 alle ore 12.15 si terrà il talk Agricoltori Custodi dell’Ambiente con Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Venerdì 19, alle ore 13.20 si segnala l’intervento di Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’evento proseguirà sabato 20 con la sessione “Finanza d’impatto per lo sviluppo sostenibile”. Alle ore 11.00 l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, mentre nella sessione pomeridiana “La transizione della Salute” passeranno sul palco alcuni dei più autorevoli protagonisti della transizione digitale nel mondo della salute espressi dal nostro Paese.

Sabato 20, dalle 10.30 alle 11.30 si terrà l’evento “Sport e giovani: ‘energia pulita’ per generare il cambiamento!” in cui interverranno: Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute; Michele Scicioli, Capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale; Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento Sport; Beniamino Quintieri – Presidente Istituto per il Credito Sportivo.

Tanti gli ospiti musicali durante Impatta Disrupt, tra cui Virginio, venerdì 19 aprile, ore 19.30 – sulla Terrazza del Pincio, Big Dave sabato 20 aprile, ore 17.45 – sulla Terrazza del Pincio, mentre alle 19 ci sarà Leo Gassmann ed a seguire Giovanni Caccamo, a chiudere la manifestazione, Clementino domenica 21 aprile, ore 20.45 – sulla Terrazza del Pincio.

