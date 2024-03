Gaza, veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all'Onu per cessate il fuoco in cambio di ostaggi. Mosca: «Dava ok ad attacco a Rafah». Netanyahu: «Ci andremo anche da soli»

Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, ha causato la morte di oltre 1.300 civili israeliani e oltre 30mila civili palestinesi, senza contare le vittime in Cisgiordania dove pure è alta la tensione.

Terribile la situazione nella Striscia, soprattutto al Nord dove lo scenario «è più che disperato». È quanto sostiene in un post sul social X l'agenzia Onu per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), precisando che il suo staff ha visitato l'ospedale Kamal Adwan nella zona devastata. «Sono stati consegnati carburante e forniture mediche, ma gli aiuti sono solo un rivolo. Il cibo deve raggiungere il nord ora per evitare la carestia», ha aggiunto l'Unrwa.

