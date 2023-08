Nonna a 34 anni, ma sembra una ragazzina: «Mi chiedono ancora la carta d'identità, ho molta più energia delle altre»

di Redazione web

Nonna a 34 anni, nonostante il suo aspetto sembri quello di un'adolescente: «Mi chiedono ancora la carta d'identità quando devo comprare alcolici». Nonostante abbia avuto la sua prima figlia quando aveva appena 16 anni, quando la ragazza, ora 18enne, le ha annunciato di essere incinta la sua reazione è stata di puro choc. Ma ora, che stringe tra le braccia la nipote nata lo scorso 25 luglio, non potrebbe essere più felice: «Anche se sembro sua madre, sono contenta di essere chiamata nonna».

Nonna a 34 anni

Rachel McIntyre, modella di OnlyFans, ha dato il benvenuto alla sua prima nipote alla fine di luglio dopo aver scoperto che sua figlia di 17 anni era incinta l'anno scorso, diventando così una delle nonne più giovani del Regno Unito. Ha condiviso la felice notizia sui social media, dove gli utenti hanno affermato che sembrava troppo giovane per essere una nonna e altri si sono congratulati con lei per quello che pensavano fosse suo figlio. La 34enne è rimasta incinta per la prima volta quando aveva solo 15 anni, e aveva alcune riserve sull'essere una giovane nonna perché sa quanto sia difficile essere una giovane madre a tempo pieno: «Mia figlia ha appena compiuto 18 anni e sono rimasta molto scioccata quando ho scoperto che era incinta. Ma una volta metabolizzato, ho iniziato ad eccitarmi. Sapevo che ovviamente l'avrei supportata anche io. La gente non crede nemmeno che io sia la mamma di mia figlia. Mi guardano completamente scioccati quando glielo dico. Quando dico che anch'io sono una nonna, è ancora più scioccante. Mi chiedono sempre un documento d'identità perché sembro così giovane. È irritante, ma è anche un po' un complimento».

Le critiche

Mentre Rachel si sta divertendo ad ambientarsi nel suo nuovo ruolo di nonna dopo la nascita di sua nipote il 25 luglio, ha ammesso che è stato stressante guardare la sua giovane figlia in travaglio.

