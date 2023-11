Aurora Ramazzotti in lacrime, i capelli si incastrano nell’aspirapolvere: «Sono così stupida, si sono spezzati tutti»

di Cristina Siciliano

Aspirapolvere e capelli che cosa hanno in comune? Niente. Eppure, nel corso delle ultime ore, Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, si è resa protagonista di un piccolo inconveniente durante le pulizie in casa.

Nel dettaglio, Aurora ha raccontato che i suoi capelli si sono incastrati nell'aspirapolvere e ha commentato l'accaduto con i suoi follower attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Un mix di disperazione e autoironia. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti su Instagram

«Adesso ditemi voi se potete dire di aver mai incastrato i capelli nell'aspirapolvere - ha sottolineato Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories -.

Ma non è finita qui. Per Aurora Ramazzotti le sventure sembrano non finire mai. «Poi mi sono data l'angolo dello sportello della macchina in fronte - ha sottolineato Aurora -. Però questa domenica procede a gonfie vele».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 10:09

