Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker al Christmas gala: l'idea da copiare per il look di Natale

Si festeggia il Natale in anticipo con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti al Christmas Gala per la Ricerca della Fondazione Ieo-Monzino. Una cena speciale dedicata a medici e ricercatori e tutti coloro che sono stati vicini alla Fondazione e ne hanno condiviso e sostenuto i preziosi obiettivi dall'inizio fino ad oggi. Perfette ed elegantissime, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno accolto l'invito e partecipato alla serata con uno splendido sorriso.

Michelle Hunziker, il look di Natale

Red alert! Il Natale si avvicina e infatti, Michelle Hunziker ha indossato un abito corto color rosso fuoco che ha catturato l'attenzione dei suoi fan. La showgirl durante il Christmas gala ha indossato un vestito in maglia color rosso intenso con scollo a v di Balmain da 1790 euro. Inoltre, al bando tutti gli accessori vistosi del caso, la Hunziker ha optato per un gioiello minimal, quasi invisibile: orecchini punti luce. Il look di Michelle è vincente anche per le scelte beauty, all'insegna della dicrezione, e dell'acconciatura romantica ma al tempo stesso sexy: la showgirl ha modellato i capelli con la cera e con una riga al lato li ha portati tutti su una spalla.

Prendere spunto dal look di Michelle Hunziker non è difficile, e se l'abito di Balmain non è proprio alla portata di tutte (anche se è sold-out), cercando online è facile trovare alternative low cost: dai pezzi vintage su Etsy, a meno di 35 euro, ai mini dress rossi di Lolaliza (55 euro).

La foto con Aurora

«My girl».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato dalla showgirl. «Bellissime, sembrate due sorelle», ha scritto una fan. E ancora: «Belle come il sole, vicine siete stupende». «Mamma e figlia bellezza, amore, ironia e complicità. Tutto questo è il meglio della vita», ha scritto ancora un altro fan.

