Aurora Ramazzotti, i progressi di Cesare: «Di gattonare non se ne parla, ma...»

di Cristina Siciliano

Da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare, frutto dell'amore con il suo compagno Goffredo Cerza, per lei sono cambiate le priorità e la sua routine quotidiana. La neomamma ha spesso raccontato le sensazioni e le emozioni legate alla maternità sottolineando come sia cambiata la sua vita in positivo. Nelle sue Instagram stories Aurora Ramazzotti si diverte a pubblicare video e foto del piccolo Cesare. E proprio nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato un video che riprende il figlioletto di spalle mentre cerca di reggersi sul divano per tenersi in piedi.

Aurora Ramazzotti e Cesare

«Di gattonare ancora non se ne parla ma ci teniamo su in piedi».

D'altronde, Aurora Ramazzotti è una mamma come tante ed è sempre pronta a confrontarsi con le altre mamme raccontando le proprie esperienze e condividendo le proprie emozioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA