Aurora Ramazzotti, lo sfogo (in ritardo) contro la violenza sulle donne: «Mi terrorizza dover spiegare a Cesare perché esiste»

«Un giorno in ritardo e riassunto sempre troppo brevemente, ma tanto un giorno non basterebbe e neanche tutte le parole del mondo». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto (in ritardo) a corredo di un post Instagram in cui ha espresso un suo pensiero in merito al 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne.

A pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione e il giorno dopo la giornata contro la violenza sulle donne, Aurora Ramazzotti ha scelto di condividere il suo sfogo e le sue paure con i suoi follower sul suo profilo social.