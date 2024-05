Opzione donna, come accedere alla pensione anticipata: tutte le istruzioni. La circolare dell'Inps

Pensione anticipata opzione donna, arrivano le istruzioni dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024. L'Inps ha pubblicato una circolare per spiegare nel dettaglio come accedere, per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano un'età anagrafica di almeno 61 anni e abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.