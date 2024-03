Prendono un integratore per abbassare il colesterolo, due morti e 106 intossicati

di Redazione web

Due persone sono morte e altre 106 sono state ricoverate dopo aver assunto degli integratori alimentari indicati per chi ha la necessità di abbassare la percentuale di colesterolo nel sangue. In particolare, il prodotto in questione è una compressa a base di riso fermentato, conosciuto in Giappone come "beni-koji".

Il Ministero della Salute giapponese ha confermato che le vittime hanno riscontrato gravi complicanze sanitarie dopo l'uso di prodotti forniti dall'azienda farmaceutica Kobayashi Pharmaceutica, con sede a Osaka.

Gli integratori ritirati dal mercato

La Kobayashi Pharmaceutica, riconoscendo la gravità della situazione, ha intrapreso un richiamo volontario di cinque prodotti la scorsa settimana, avvertendo i consumatori di cessarne immediatamente l'uso.

I danni

Uno dei decessi, come ammesso dalla Kobayashi, è collegato a problemi renali seguiti all'assunzione prolungata del prodotto per tre anni.

Cos'è il beni kōji

Il beni kōji, ingrediente principale di questi integratori, è tradizionalmente utilizzato nella cucina giapponese non solo per le sue qualità culinarie ma anche per i suoi presunti benefici per la salute, come la riduzione del colesterolo e la pressione arteriosa.

