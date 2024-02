Mara Venier, il marito Nicola Carraro: «Chi balla il ballo del Qua Qua è un cretino». Il video è tutto da ridere

di Cristina Siciliano

John Travolta a Sanremo è diventato un vero e proprio caso. Non si fa altro che parlare del siparietto in cui l'attore, Amadeus e Fiorello hanno ballato il ballo del Qua Qua. La scena è andata così male tant'è che stesso Fiorello ha ammesso l'errore definendola «una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana». Ma Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato ai fan. Un video simpatico che ha fatto anche sorridere moltissimi utenti social.

Il video di Nicola Carraro

«Chi balla il ballo del Qua Qua è un cretino».

Mara Venier ancora non ha commentato il video che suo marito ha pubblicato su Instagram.

Cosa penserà la conduttrice di Domenica In?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA