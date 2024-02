Mara Venier presenta la moneta dedicata ad Albachiara. Vasco Rossi: «Celebra la storia del nostro Paese»

di Cristina Siciliano

Una moneta dedicata ad Albachiara, una delle canzoni più amate di Vasco Rossi. Il nuovo conio, presentato nella Sala Ciampi del Mef per la Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2024, è stato emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La cerimonia di presentazione è stata moderata dalla conduttrice di Domenica in, Mara Venier.

«Ho presentato le nuove monete. Grazie al ministro dell'Economia e delle Finanze. Una moneta è stata dedicata alla canzone "Albachiara" del grande Vasco», ha scritto la conduttrice su Instagram.

Le parole di Vasco Rossi

Vasco Rossi, una vita di successi musicali alle spalle, non smette di essere uno dei cantanti più amati dagli italiani e si porta l'ennesimo sold out. «Una moneta molto importante per me - ha scritto Vasco Rossi su Instagram -. Oggi è stata presentata la moneta dedicata ad Albachiara, prima della serie “Canzoni italiane”».

Il cantante ha aggiunto: «La Collezione numismatica della Repubblica Italiana è un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell’arte, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recente e la musica vengono ogni anno rappresentati e celebrati attraverso l’emissione di monete dedicate, raccogliendo interesse e curiosità non solo dei collezionisti ma anche di tanti appassionati cittadini».

