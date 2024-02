Sanremo, le canzoni del Festival nella classifica settimanale delle radio: sul podio Annalisa, The Kolors e Angelina Mango

È già effetto Sanremo nella classifica EarOne airplay radio di questa settimana: sono, infatti, 22 i brani del Festival nella Top 100, meglio dello scorso anno quando erano stati "soltanto" diciassette. Le tre più alte nuove entrate della settimana arrivano proprio da Sanremo 2024, con in vetta "Sinceramente" di Annalisa (posizione 38).





Le canzoni in classifica

Seguono "Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors (posizione 39) e "La noia" di Angelina Mango (posizione 40). Scorrendo, quindi, la Top 100 troviamo "Tuta gold" di Mahmood (posizione 45), "Apnea" di Emma (posizione 50) e "Ricominciamo tutto" dei Negramaro (posizione 51). Si aggiudicano la Top 100 per un soffio anche "Tutto qui" di Gazzelle (91), "L’amore in bocca" dei Santi Francesi (97) e !Il cielo non ci vuole" di Fred De Palma (100).

