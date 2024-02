Sanremo 2024, Gazzelle all'Ariston in motorino (con gli occhiali da sole di sera): «Scusate il ritardo»

Un ingresso certamente originale quello di Gazzelle che, apparentemente in ritardo, si fa strada tra le vie di Sanremo in sella al suo motorino per dirigersi verso la sede del Festival. Il cantante romano, infatti, ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram che lo vede fare il suo ingresso prima dell'esibizione di giovedì, 8 febbraio.

Con quasi un milione di visualizzazioni e 60mila like, sono molti i fan e gli utenti che si sono scatenati nei commenti con battute sull'accaduto: «Mancava la gazzella dei carabinieri e facevamo punti al Fantasanremo», «Si vola ma gli occhiali pure di notte perché il sole sei tu?».

Gazzelle: chi è

Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle dal 2016, nasce il 7 dicembre del 1989 a Roma sotto il segno del sagittario. La famiglia ha radici a Potenza, lui cresce a Prati. È alla sua prima partecipazione a Sanremo e lo fa con il brano "Tutto qui".

Si fa chiamare Gazzelle dal 2016, omaggio a un modello di scarpe dell'Adidas a cui aggiunge una zeta. Prima di quella data non era dato conoscere il suo volto. E' stato compagno di liceo di Nicolò Rapisarda e Umberto Violo, ovvero Tony Effe e Dark Wayne della Dark Polo Gang.

