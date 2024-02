Sanremo, Emma presenta i Negramaro e bacia in bocca Giuliano Sangiorgi: «Lei è la vera e unica regina del Fanta»

di Redazione web

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, i cantanti che si sono esibiti ieri hanno presentato i colleghi che, nella scorsa serata, li avevano introdotti in scena a loro volta. Emma ha dato il benvenuto sul palco dell'Ariston ai Negramaro che si sono esibiti con la loro "Ricominciamo Tutto". Ma prima della canzone, Emma ha deciso di fare qualcosa per i suoi fan, soprattutto per coloro che giocano e si divertono con il Fantasanremo.

QUELLA REGINA DI EMMA CHE BACIA IN BOCCA IL CANTANTE DEI NEGRAMARO PER I PUNTI AL FANTASANREMO

C’È SOLO UNA CAPITANA LEI VUOLE FARE IL REMAKE DI QUESTO:#Sanremo2024



pic.twitter.com/sENu9iecO1 — n 🌎 (@stanamysmile) February 8, 2024

Il bacio di Emma a Giuliano Sangiorgi

Il Fantasanremo è una cosa seria ed Emma lo sa molto bene. La cantante, anche negli scorsi anni, si è sempre prodigata in imprese quasi impossibili per regalare ai suoi fan punti utili a scalare le classifiche del gioco e, così, ha fatto anche questa sera. Nonostante l'artista non fosse in gara, ha deciso di regalare una gioia a tutti i giocatori: ha baciato sulle labbra Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Il suo gesto vale più di mille parole, sì, perché questa parentesi "coccolosa" porta più di dieci punti a tutti coloro che hanno Emma all'interno delle proprie squadre.

Alcuni fan si sono già espressi su Twitter: «Lei è la vera e unica regina del Fanta» oppure ancora «Ringraziamo tutti per questo regalo da parte della queen e del king».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 00:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA