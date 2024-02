Giulia Stabile fa il tifo per Angelina Mango a Sanremo e aggiorna la sua "tabella del piantino"

di Redazione web

Giulia Stabile, come la maggior parte degli italiani in questi giorni, sta seguendo appassionatamente il Festival di Sanremo. La ballerina, che fa parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici, non ha mai menzionato l'ex fidanzato storico, Sangiovanni, che è in gara con il brano "Finiscimi" che parla della fine della loro storia, ma fa il tifo per una delle sue migliori amiche: Angelina Mango.

La cantante, che sta stupendo tutti molto positivamente, ha presentato la canzone "La noia" che di noioso non ha proprio nulla e lo sa bene Giulia che, ogni volta, che vede l'amica sul palco, si commuove e aggiorna la sua "tabella del piantino".

La storia Instagram di Giulia Stabile

Giulia Stabile sta supportando tantissimo l'amica Angelina Mango che, in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle preferite dal pubblico e si è presa un posto nella top five nella prima serata e nella terza. Proprio ieri sera, la cantante ha fatto ballare tutti i presenti con la sua "La Noia", oltre, ad avere dato prova, per l'ennesima volta, delle sue capacità canore.

io dopo i cori per la cucciola…

ps: CODICE 09🥲 pic.twitter.com/zSRSWl4U9N — Giulia Stabile (@giuliast4bile) February 8, 2024

Giulia Stabile e gli insulti social

Al termine della terza serata del Festival di Sanremo, Giulia Stabile è tornata su Twitter per esprimere il proprio pensiero in merito alle offese ricevute dagli hater sui social. La ballerina ha scritto: «Comunque ho risposto ad alcuni haters in privato e mi fa “paura” quanto cambino improvvisamente opinione: da insultarti passano a chiederti scusa dicendo “non so perché ti ho risposto così, non è da me” e poi ti riempiono di complimenti e ti chiedono come stai».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA