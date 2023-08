Giulia Stabile in vacanza con Rudy Zerbi: «Sei un meme vivente»

di Redazione web

Giulia Stabile e Rudy Zerbi, oltre a lavorare insieme ad Amici e a Tu Si Que Vales, hanno stretto un bel rapporto d'amicizia anche al di fuori degli studi televisivi e, a volte, se si trovano nella stessa città, si incontrano e postano divertenti storie sui propri profili Instagram. Così, è successo anche di recente e la ballerina vincitrice del talent show più famoso d'Italia ha pubblicato alcuni video davvero esilaranti definendo lo speaker radiofonico un meme.

Le storie Instagram di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha pubblicato alcune storie Instagram in cui il personaggio principale è Rudy Zerbi. Lo speaker radiofonico, con un'espressione abbattuta, cerca di raccogliere dal piatto del brodo utilizzando, però... una forchetta! La ballerina vincitrice di Amici riposta la storia e sotto all'immagine divertente, scrive: «Un meme vivente».

Poi, Giulia pubblica un altro video in cui è in piscina con Rudy e suo figlio, i tre stanno cercando di fare degli esercizi di apnea e, nel frattempo, se la ridono. La ballerina, quindi, scrive: «Tre giorni a Riccione con il mio secondo papà e il mio fratellino», aggiungendo un cuore rosso dopo la dolce dedica.

Giulia Stabile e Rudy Zerbi hanno legato molto nel tempo e le prime storie Instagram pubblicate insieme risalgono al post vittoria di Amici della ballerina. Infatti, subito dopo avere trionfato al talent show, Giulia ha affiancato Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni nella conduzione di Tu Si Que Vales, programma in cui Rudy fa parte della giuria.

