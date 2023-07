Giulia Stabile scatenata in auto con la mamma (imbarazzata): la storia è tutta da ridere

di Redazione web

Giulia Stabile sta vivendo decisamente un periodo ottimo della sua carriera. La ballerina vincitrice di Amici, oltre a fare parte del gruppo dei professionisti del talent show, si è anche esibita su palchi molto importanti affianco di artisti come Fedez e Francesca Michielin. Inoltre, è notizia delle ultime settimane, che Giulia condurrà la nuova stagione di Tu Si Que Vales sostituendo, quindi, Belen Rodriguez. Ciò che i fan della ballerina amano di più di lei è il fatto che sorrida sempre e così succede anche nelle ultime storie Instagram postate, in compagnia della mamma.

Giulia Stabile porta la pizza a Sabrina Ferilli: la risposta dell'attrice è esilarante

Sangiovanni e Giulia Stabile, è finita davvero? Lui rompe il silenzio: ecco cos'ha detto

La storia Instagram di Giulia Stabile

Giulia Stabile è molto attiva sui propri profili social, in particolare su Instagram che per lei, come un po' per tutti gli utenti, è una specie di diario. Nelle sue storie più recenti, la ballerina è in auto insieme alla mamma Susi e al suo cagnolino e si scatena sulle note del brano "Hoe" di Tedua con Sfera Ebbasta. La ballerina canta e balla e più volte si gira verso il suo amico a quattro zampe che la guarda stupito. Poi, Giulia ride e continua a cantare insieme alla radio.

Giulia Stabile e i social

Da quando Giulia Stabile e Sangiovanni non stanno più insieme, la ballerina posta moltissime storie Instagram in cui è in sala prova, insieme ai colleghi artisti oppure in sala trucco per le registrazioni di Tu Si Que Vales. Giulia è amatissima sui social e conta più di un milione e mezzo di follower.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA