Giorgia compie 53 anni, gli auguri di Emanuel Lo diventano virali: «Un amore grande così»

di Redazione web

Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più solide e felici del mondo dello spettacolo italiano. Il ballerino e coreografo e la cantante sono insieme da 20 anni e sono genitori di Samuel, nato nel 2010. Oggi, venerdì 26 aprile, Giorgia compie 53 anni e gli auguri social del compagno non si sono fatti attendere. Il romantico post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti complimentandosi per il loro amore ancora così forte e vivo.

Giorgia, dedica di Emanuel Lo

Emanuel Lo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di Giorgia in cui le augura buon compleanno in un modo davvero dolce. Nello scatto si vede la cantante da ragazza che sorride felicemente guardando l'obiettivo dietro al quale c'è proprio il ballerino. Il professore di Amici ha scelto queste parole per accompagnare l'immagine: «Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al "posso scattarti una foto?"». Emanuel aggiunge: «Auguri Giorgia mia», con l'emoticon di un cuore rosso.

I commenti social

I commenti dei fan di Giorgia e di Emanuel Lo non si sono certo fatti attendere e, quindi, ecco chi scrive: «Un amore grande così, siete bellissimi insieme», «Lei ti guarda con gli occhi dell'amore» oppure ancora «È bellissimo che vi amiate ancora così dopo tanto tempo insieme».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 15:44

