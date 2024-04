Amici, le parole di Lil Jolie e Gaia dopo l'eliminazione. La ballerina: «Ci sono stati 2 momenti molto difficili qua dentro»

di Dajana Mrruku

Lil Jolie e Gaia, con la sua sostituta Aurora, hanno dovuto abbandonare il talent show di Canale 5. La quinta puntata di Amici, andata in onda sabato 20 aprile, si è conclusa con due eliminazioni che hanno scosso il pubblico. La prima, un seguito alla scorsa settimana, decisa da Michele Bravi (che non era riuscito a decidere chi meritasse di rimanere in gara tra Lil Jolie e Sarah). E la seconda, al termine della puntata, che ha visto vincitori (per tre volte consecutive) il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 23, vince Sarah. Gaia (con Aurora) eliminata in lacrime

Le prime parole di Lil Jolie

Dopo la sua eliminazione, Lil Jolie ha rilasciato una prima intervista a WittyTv dove ripercorre la sua esperienza ad Amici: «Spero di avere modo di ringraziare tutti, perché mi ero prefissata di ringraziare tutte le persone di questo posto magnifico che ho abitato per 8 mesi.

«Questo percorso ti forma. Inizi a capire che ti basti da sola e io qua dentro ho capito che mi basto da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho compiuto 24 anni. Sono fiera di essere una donna. Non ho rimpianti. Questo è l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho rispettato. Non avrei mai immaginato che fosse così bello stare qui. Sono veramente felice».

Le prime parole di Gaia

Gaia De Martino, dopo l'eliminazione ha voluto ringraziare tutti e riscordare i due momenti più difficili all'interno del talent show: «Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quella che potevo essere. Ad oggi penso di essere molto diversa e infatti è strano: mi ricordo di me quando sono entrata e ora è tutto così diverso. Ringrazio molto questa scuola. Penso di aver lasciato un insieme di cose. Aurora era molto dispiaciuta per non avercela fatta, ma io fin dal primo momento in cui l’ho incontrata le ho detto di stare serena».

Poi ha rivelato: «Ci sono stati due momenti molto difficili qua dentro: quando ho dovuto mostrare il corpo durante il primo compito e l’altro momento… Lo evito! (si riferisce a Mida, ndr). Ora ho voglia di ballare tanto e di prendermi cura di me. Sono triste ma sono felice di come sono andate le cose, non ho rimpianti in nessun campo, né nella danza né nei sentimenti. Nel bene o nel male ho imparato molto. Che vinca il migliore!»

