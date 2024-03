Grande Fratello, Garibaldi sbaglia tutto: Perla Vatiero in finale, Greta salva, lui eliminato tra le lacrime Enorme errore di valutazione per Giuseppe Garibaldi che manda in finale Perla Vatiero







di Ida Di Grazia Perla Vatiero è la quinta finalista del Grande Fratello. A regalarle questa opportunità è Giuseppe Garibaldi che ancora una volta sbaglia le sue valutazioni e perde la possibilità di giocarsi la finale. Tra i due "litiganti", chi è che zitta zitta va avanti è Greta Rossetti. Grande Fratello, Alessio Falsone eliminato: boato del pubblico in studio. Ecco le percentuali Grande Fratello, Garibaldi sbaglia tutto: Perla Vatiero in finale, Greta salva, lui eliminato tra le lacrime Errore di Garibaldi Dopo Simona Tagli la nuova finalilsta del Grande Fratello è Perla Vatiero. L'ex concorrente di Temptation Island ha battuto al televoto Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi. E' stato proprio merito dell'ex bidello se Perla è stata premiata. Infatti al televoto c'erano Giuseppe e Greta, i due avrebbero dovuto scegliere insieme chi portare al televoto con loro. Il commento di Signorini Il commento di Alfonso Signorini sull'uscita di Giuseppe Garibaldi «Io voglio dare un grazie speciale a Giuseppe: sei una persona speciale, al di là del televoto di questa sera ti dico, anche se non dovrei ,che alla finale tua ci speravo pure io senza nulla togliere agli altri 5 finalisti. Le cose non vanno sempre come vorremmo, sei stato un gran bel concorrente ti sceglierei anche domani mattina». Dello stesso parere anche Cesara Buonamici «Giuseppe sei l'uomo più buono e generoso di tutta la casa, te la meritavi tutta la finale». Le percentuali Perla Vatiero 46%

Greta Rossetti 30%

Giuseppe Garibaldi 24% Tutti in lacrime A commuoversi non è solo Giuseppe Garibaldi, ma anche Mirko Rossetti che ha esultato per la vittoria di Perla «Se la merita tutta la finale». Molto dispiaciuti i concorrenti della "vecchia guardia", primo tra tutti Massimiliano Varrese che ha continuato a ripetere «Non è giusto». Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 07:13

