Grande Fratello, Stefano Miele eliminato trova un bigliettino lasciato da Beatrice Luzzi: «Manchi»

Se è il caso che ci fa incontrare gli amici, successivamente sono la costanza e l'impegno a far durare i rapporti. E lo sa bene Stefano Miele, da poco eliminato dal Grande Fratello, che non ha mai nascosto il bene e l'affetto che prova per Beatrice Luzzi. Ma facciamo un passo indietro. I due dall'inizio del percorso al reality condotto da Alfonso Signorini, hanno instaurato un legame profondo, fatto di empatia, confidenze reciproche e sincertità. Durante la 38esima puntata del Grande Fratello però, Stefano ha dovuto lasciare la casa e l'attrice ha subito accusato il colpo. Oggi l'ex gieffino ha pubblicato un messaggio che proprio Beatrice Luzzi ha scritto su un biglietto, prima della sua eliminazione.