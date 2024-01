Grande Fratello, Sara Ricci: «Beatrice Luzzi ha fatto bene a tornare nella casa. Ma quando è morta mia mamma mi ha giudicata»

di Cristina Siciliano

La presenza di Sara Ricci, anche se per poche settimane, nella casa del Grande Fratello non è passata inosservata. L'ex gieffina nelle ultime ore ha parlato di Beatrice Luzzi. Nonostante le discussioni accese, Sara Ricci ha espresso vicinanza all'attrice dopo la morte del padre mettendo da parte i cattivi pensieri. Nonostante Beatrice Luzzi sia rientrata in casa subito dopo la scomparsa del padre, Sara Ricci non ha commentato negativamente la scelta dell'attrice.

Le parole di Sara Ricci

«Ed è vero anche che in Casa me la prendevo comoda, volevo annoiarmi, ma non trovavo il tempo perché c’era sempre qualcosa da fare - ha sottolineato Sara Ricci a Chi -.

Sara Ricci ha aggiunto: «C’è una cosa di lei che mi ha commosso. Una volta, nella Casa, mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose: nel lavoro, nei sentimenti. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei».

