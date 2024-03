Anita Olivieri, i dubbi di Letizia e Paolo: «Non dico sia innamorata, però...». Nuovo caso al Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri ormai sono sempre più distanti. I due gieffini, dopo l'entrata di Alessio Falsone, stanno vivendo un periodo che può realmente mettere a rischio la loro amicizia. Anita Olivieri ha infatti dichiarato di non sopportare la gelosia di Giuseppe e per questo motivo ha scelto di allontanarsi da lui. Giuseppe si dice particolarmente dispiaciuto per questa situazione tant'è che ha affrontato l'argomento con Letizia Petris e Paolo Masella.