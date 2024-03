Alessio Falsone, il confronto con Perla Vatiero: «Il motivo della rottura tra te e Mirko? Se passa un messaggio sbagliato mi girano...»

di Cristina Siciliano

Al Grande Fratello si parla sempre di loro: Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Nel corso della 41esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Perla è stata invitata in studio a causa di alcune frasi "in codice" su Alessio Falsone per arginare l'occhio vigile della produzione del Grande Fratello. Questo è stato un grande errore per la gieffina che ha poi dovuto affrontare, con un face to face, Mirko Brunetti, che si è sentito «preso in giro». Dopo la diretta della puntata, Perla Vatiero e Alessio Falsone si sono subito confrontati.

Le parole di Alessio Falsone

«Se il mio amico più stretto dentro la casa (Sergio ndr) - ha sottolineato Alessio Falsone a Perla Vatiero - allude al fatto che io quelle scarpe lì le abbia valutate, visto il prezzo, la misura, cambiato scarpe, allora sembra che io sono il motivo della rottura tra te e Mirko.

«Io e te - ha continuato Alessio - abbiamo instaurato un rapporto di bene e di rispetto che continueremo anche fuori. Punto. Non ti ho messo il tarlo nella testa oppure ci ho provato. Perché poi succede che la gente fuori, che non aspetta altro, si beve il codice come lo vedono».

Perla Vatiero invece dopo aver ascoltato attentamente le parole di Alessio ha replicato: «Io nei tuoi confronti ho stima, bene, empatia e vedo che sei un ragazzo con dei principi e valori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 14:58

