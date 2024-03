Mirko Brunetti in crisi con Perla Vatiero: «Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme»

Dopo aver spiegato che i messaggi in codice di Perla Vatiero fossero indirizzati ad Alessio Falsone, Alfonso Signorini ha messo di fronte Mirko Brunetti e la sua ex per un nuovo confronto. Durante la puntata di lunedì 4 marzo i due sono piombati in una nuova crisi.

Signorini smaschera Perla: «Abbiamo capito tutto». Lei confessa l'interesse per Alessio, lui la scarica

Grande Fratello, Mirko Brunetti in crisi con Perla Vatiero «Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferma»

Grande Fratello, Beatrice Luzzi spietata contro Grecia Colmenares: «Non la reggo più, è stupida». Lei risponde così