Perla Vatiero: «Io gelosa di Angelica Baraldi? Ecco come stanno le cose»

di Dajana Mrruku

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si godono il loro momento d'oro dopo le varie tempeste che li hanno tenuti lontani. Prima la loro avventura a Temptation Island, dove lui si è infatuato di Greta Rossetti, mentre lei ha incontrato il tentatore Igor Zeetti. Usciti separati, la coppia si è ritrovata nella casa del GF dove Mirko pensava e sperava di affrontare il percorso all'interno del reality da solo, ma l'ingresso di Perla e Greta ha cambiato tutto. Da nemiche, le due ragazze sono diventate amiche e Perla e Mirko hanno capito finalmente di amarsi ancora.

All'interno della casa, Brunetti ha avuto modo di stringere amicizia con Angelica Baraldi nelle settimane precedenti all'ingresso di Vatiero e tra i due sembrava ci fosse qualcosa in più dell'amicizia, ma lei era fidanzata. Perla ha inizialmente espresso gelosia nei suoi confronti, ma le cose potrebbero essere cambiate adesso che il GF è terminato e tutti sono tornati alla loro vita quotidiana.

Le parole di Perla

Perla Vatiero ha risposto ad alcune domande da parte dei fan sul suo percorso all'interno del Grande Fratello e in molti le hanno chiesto in che rapporti è con Angelica Baraldi, grande amica del suo fidanzato, e se è ancora gelosa del rapporto con Brunetti. «Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica e voglio dire che non sono assolutamente gelosa dell'amicizia che ha con Mirko e che purtroppo noi non ci siamo ancora viste per una cena insieme perché non siamo ancora riuscite ad organizzarci con i nostri impegni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 22:55

