Grande Fratello, la sorella di Perla dura su Alessio: «Il cognome dice tutto. Anita? Non gli piace, vuole fare hype»

di Cristina Siciliano

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, la sorella di Perla Vatiero, Loana, si è espressa nuovamente sul comportamento di Alessio Falsone. Su cui Loana aveva già speso parole al veleno nei giorni scorsi, definendolo un «pagliaccio» con un piano in mente. Nonostante il confronto face to face tra i due durante l'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, Loana continua ad avere dei dubbi sul gieffino.

Le parole della sorella di Perla

«Alessio Falsone? Già con il cognome abbiamo detto tutto – ha raccontato Vatiero a "Non succederà più" –. Penso ancora che sia un pagliaccio, io ho spiegato anche in diretta, durante la puntata, che non mi sono tirata indietro, ma sono stata più docile perché ho trovato una persona che voleva capire le mie parole. Io nell'intervista avevo dato del pagliaccio non alla persona perché non la conosco, non ci ho mai fatto una cena, niente. Ma ho dato del pagliaccio a quello che è l'Alessio personaggio.

La sorella di Perla ha espresso la sua opinione anche sul flirt tra Anita e il gieffino. «A lui non piace Anita – ha sottolineato Loana –. Loro dicono di essere simili e compatibili ma io non credo che ad Alessio possa piacere Anita. E non credo neanche che le loro vite possano incontrarsi fuori. Probabilmente mi sbaglio ma io sono del parere che se ti piace una persona lotti, non è che prima ti piaceva Greta e ora Anita».

«Alessio voleva fare hype»

«Alessio voleva fare hype ed è riuscito a creare confusione – ha concluso Loana –. Lui dice che mia sorella ha lasciato intendere che gli piacesse lui ma io penso che l'unica persona che non si assuma le sue responsabilità è proprio lui. Sicuramente è un bel ragazzo ed ha portato allegria ma non rispecchia il ragazzo ideale per Perla perché lei ha avuto un ragazzo simile dopo Temptation Island ma si è resa conto che questo tipo di ragazzo non è giusto per lei».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 15:47

