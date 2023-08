Rosalinda Cannavò, l'assurdo attacco: «Amore finto, senza figli. Ti fai pagare la vacanza». La sua risposta è epica

di Redazione web

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono una delle coppie uscite dal GfVip più longeve e amate dal pubblico che li ha seguiti sin dall'inizio della loro storia d'amore. I due, tra alti e bassi, continuano a vivere la loro relazione, sono andati a convivere e, adesso, si trovano in America per trascorrere le vacanze estive e scoprire nuovi posti insieme. Rosalinda e Andrea amano condividere sui social i momenti più belli della loro storia d'amore, ma a quanto pare non a tutti piace questa coppia e lo ha fatto intendere con alcuni messaggi di cattivo gusto. Andiamo a scoprire cosa ha detto questa hater.

Rosalinda Cannavò, la top ten delle hater. "La iettatrice": «Torna anoressica se ti agevola al ruolo di vittima»

Rosalinda Cannavò, gli insulti choc: «Sei troppo grassa, puzzi di arancini fritti». Lei non ci sta e pubblica i messaggi di odio

Una hater ha risposto in modo molto offensivo ad alcune storie di Rosalinda Cannavò, scrivendole: «Tanto amore dichiarato, ma niente figli. Strano questo amore. Ti ha pagato la vacanza, morta di fame con la valigia di cartone dal sud. Questo è un amore finto senza figli».

Rosalinda non ce l'ha fatta e ha risposto a tono: «Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c'è un limite sui social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA