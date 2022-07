Rosalinda Cannavò, l'ira dell'ex gieffina su Instagram: «Oggi sono inc…..a nera». Ecco cosa è successo

Rosalinda Cannavò infuriata. Su Instagram, l'ex gieffina si è sfogata con i suoi follower con toni accesi. L’attrice ha scritto in una story di essere letteralmente strozzata dalle tasse: «Oggi sono inc…..a nera, sì! Perché lo Stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale. Eh sì! Benvenuto nel mondo della Partita Iva. Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. IVA, Inps, Irpef, e chi più ne ha più ne metta» scrive Adua, denunciando un sistema italiano che assorbe gran parte dei guadagni dei lavoratori onesti a fronte di molti furbetti che non rispettano le regole.

«E lo so che molti, oserei dire troppi di voi, mi capiscono perfettamente. Ho pagato e pago e spesso mi sono trovata in difficoltà, ma non ho nulla di cui vergognarmi. Chi si dovrebbe vergognare sapete chi è? Questo nostro Stato che permette un sistema fiscale scandaoloso quasi strozzino, sì così li definisco. Un fisco che riesce a toglierti oltre il 55% di ciò che incassi senza darti nulla in cambio. Un fisco che permette a milioni di scaltri di evadere continuamente e che lincia e bastona perciò coloro che hanno sempre pagato. Tra l’altro, prima di tacermi, trovo assurdo che servano consulenti perché pagare le tasse è complicatissimo. Chiudo qui questo discorso, scusate le sfogo».

Le motivazioni

Rosalinda non ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad uno sfogo del genere. Infatti, non è solita fare story del genere nè inveire contro qualcuno. E' probabile, però, che nel periodo in corso, in cui si consegna la dichiarazione dei redditi, le sia arrivata un'altra brutta notizia da parte del commercialista.

Le collaborazioni dell'ex gieffina

Terminata l’esperienza del Grande Fratello Vip, dove ha trovato l'amore con Andrea Zenga, Adua del Vesco si è buttata (come molte altre sue colleghe) sul mondo dell’influencer marketing. Fra i suoi clienti più recenti c’è per esempio Shein, la celebre catena di fast fashion cinese che l’ha invitata, nelle scorse ore, a fare un salto nel nuovo negozio romano. Ospiti della stessa boutique di recente, fra gli altri, sono stati anche le sorelle Selassié e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi.

Si è inoltre da poco conclusa per Rosalina Cannavò l’esperienza alla conduzione di Casa Chi, format in cui ha intervistato i partecipanti all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e di Amici. Al momento, non sono stati resi noti i suoi prossimi impegni lavorativi. Bisognerà attendere per avere delle news.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 14:51

