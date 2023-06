Rosalinda Cannavò, la top ten delle hater. "La iettatrice": «Torna anoressica se ti agevola al ruolo di vittima»

di Redazione web

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ha pubblicato su Instagram delle stories in cui ha presentato i "profili" delle sue hater. L'attrice ha realizzato una classifica molto divertente che contiene i tre tipi di follower che commentano più spesso in modo negativo il suo corpo o le sue azioni, anche arrivando a darle dell'«anoressica per vittimismo».

Dopo la partecipazione al GfVip, infatti, Rosalinda Cannavò ha ricevuto diverse critiche: dalla scelta del nome d'arte da sostituire con il suo vero nome, poi la sua storia d'amore con Andrea Zenga nata sotto i riflettori del programma di Alfonso Signorini, fino alle polemiche sui suoi problemi alimentari.

Da «La Criticona» a «La Iettatrice», vediamo quindi come Rosalinda Cannavò ha categorizzato le sue tipiche hater.

Rosalinda Cannavò, gli insulti choc: «Sei troppo grassa, puzzi di arancini fritti». Lei non ci sta e pubblica i messaggi di odio

Rosalinda Cannavò choc a Verissimo: «Adua non esiste più. Quella che facevo non era vita»

«La Criticona»

Al primo posto, per Rosalinda Cannavò c'è «La Criticona».





«La Stalker»

Al secondo posto, «La Stalker»: «è quella appostata sotto casa tua anche se vive a Canicattì. Lei sa per certo che il tuo compagno non te la racconta giusta perché l'ha visto uscire.

«La Iettatrice»

Al terzo posto, per Rosalinda Cannavò, chiude la classifica «La Iettatrice», cioè quella che «ti augura le peggio cose inconsapevole dell'esistenza del Karma».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA