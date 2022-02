Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, spunta l'anello di fidanzamento: l'annuncio

Fiori d'arancio in vista per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I fan sono entusiasti perché non è passato inosservato l'anello spuntato sulla mano dell'attrice. Adua Del Vesco, nome d'arte con cui è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, sarebbe sempre più vicina alle nozze.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, l'anello di fidanzamento

La coppia ha appena festeggiato il primo anniversario, che è coinciso con la festa di San Valentino, e Zenga ha regalato a Rosalinda un anello di fidanzamento. L'annuncio con la foto del gioiello è comparso sul profilo ufficiale di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini. Andrea ha scelto di approfittare del loro primo anniversario per la proposta.

Si tratta di «una vera con sedici brillanti», si legge nell’annuncio. Un pegno d’amore regalato durante la romantica vacanza trascorsa a Firenze. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno archiviato le storie nate prima di varcare quella soglia. Sono apparsi sin da subito affiatati e innamorati. Le cose procedono a gonfie vele.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 13:48

