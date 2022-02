"Michelle Impossible": Hunziker in un one woman show

Michelle Hunziker e il suo One woman show su Canale 5. Da stasera per due mercoledì in prime time è lei la protagonista di “Michelle Impossible”, due puntate evento con la conduttrice che canta, balla, si racconta senza filtri. Con ospiti d’eccezione che celebrano i suoi 25 anni di carriera. A cominciare dal suo ex, Eros Ramazzotti (ci sarà anche la loro figlia Aurora Ramazzotti che si divertIrà a commentare tutto ciò che ha combinato mamma Michelle). Con Eros la Hunziker si cimenterà in un duetto inedito. È la prima volta dopo 20 anni che salgono insieme su un palco. Il loro amore era esploso nel 1995, a Milano dopo un concerto. Le nozze nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Poi la separazione e il divorzio e ora (chissà?) un ritorno di fiamma. Almeno sul palco.

Altri ospiti della prima puntata big del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Ilary Blasi. Poi ci sono la sua amica Serena Autieri, la cantante Noemi reduce da Sanremo 2022, il divertente Mago Forest e la Gialappa’s Band. Presenze fisse dello show le comiche Katia Follesa e Michela Giraud che coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate. La regia di “Michelle Impossible” è affidata a Luigi Antonini. La produzione è firmata Mediaset-Ballandi. Il piatto forte della seconda puntata è rappresentato da Ambra Angiolini e Silvia Toffanin. Con le quali Michelle darà vita a momenti intimi. Confermate le presenze di Nicola Savino, il comico Andrea Pucci e J-Ax. In queste ore si stanno definendo anche le ultime ospitate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 06:50

