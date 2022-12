Rosalinda Cannavò a Oggi è un altro giorno: «Gabriel Garko? Mi ha fatto soffrire molto...»

Rosalinda Cannavò si è raccontata a Oggi è un altro giorno, svelando degli aspetti difficili del suo passato. Intervistata da Serena Bortone ha raccontato di aver subito abusi da bambina e questo ha avuto gravi conseguenze sulla sua salute psichica e fisica.

La confessione

«Ho subito una violenza a 12 anni e il fatto di mostrarmi mi dava fastidio. Non ho avuto il coraggio di confessarlo a nessuno, l’unico a cui l’ho detto è stato il mio primo fidanzatino. Per molto tempo mi sono colpevolizzata io, poi ho fatto un percorso con una psicologa e l’ho poi accettato. Io ho sbagliato a non denunciare subito e non voglio che un’altra donna subisca ciò che ho subito io», ha confessato spiegando che poi sono arrivati i problemi legati ai disturbi alimentari: «Avevo paura degli uomini. Ero arrivata a pesare tra 32/33 kili, mi guardavo allo specchio ma non mi vedevo come mi vedo oggi anzi mi toccavo e pensavo che ancora potevo scendere al di sotto di quel peso per raggiungere la perfezione».

Rosalinda parla anche della sua relazione, che poi si è scoperto essere finta con l'attore Gabriel Garko, che anni dopo ha trovato il coraggio di fare outing: «Mi ha fatto soffrire molto perché non potevo avere nessuna relazione privata. Io in quegli anni non ero molto lucida, affrontavo già l’anoressia, avevo questo sogno nel cassetto e ho pensato perché non farlo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 12:56

