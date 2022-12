Ilary Blasi posta due selfie col chirurgo plastico. E gli haters si scatenano: «Ti sei rovinata»

Ilary Blasi ha condiviso sui social una foto insieme ad un chirurgo plastico ed è scoppiata una bufera sui social. La conduttrice, ha postato due foto su Instagram insieme alla dottoressa Giulia Cervelli, che è medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Estetica, ma sul web si è scatenata una vera e propria bufera.

Tantissimi haters e leoni da tastiera hanno subito attaccato la Blasi sul profilo della dottoressa che ha ricondiviso le foto commentando "la più bella". Quello che è stato scritto sotto è un trionfo di body shaming fatto principalmente dalle donne che numerose hanno commentato: "si è rovinata", hanno scritto, ma ancore: "è irriconoscibile", "dovrebbe cambiare chirurgo". C'è addirittura chi dice che dovrebbe farsi "aggiustare le mascelle".

In realtà quello a cui ha fatto ricorso Ilary non è un ritocco chirurgico ma al counturing, una tecnica di make-up che è stata applicata in queste foto e che in realtà si sposa bene con l'acconciatura (la coda alta). Va tenuto anche in considerazione che c'è anche un certo grado di "deformazione" dovuta alla camera dello smartphone che, come è noto, nei selfie ravvicinati deforma i volti e gli oggetti. Purtroppo Ilary, come molte donne dello spettacolo, deve essersi abituata a questo tipo di commenti, motivo per cui ha scelto, ancora una volta di non rispondere e di andare oltre.

