Ilary Blasi e Bastian, spunta una terza incomodo: ecco di chi si tratta

Ilary Blasi e Bastian sembrano essere più innamorati che mai, come mostrano anche le foto del recente weekend insieme a Saint Moritz. La coppia appena nata sembra però essere già minacciata dalla presenza di un'altra donna. Dopo la recente separazione da Francesco Totti, Ilary si è concentrata sulla famiglia e solo negli ultimi mesi si è lasciata andare all'amore, ma potrebbero esserci nuove ombre per lei in ambito sentimentale.

In questi giorni è saltata fuori da nulla una terza incomoda nella coppia, una ragazza che, a quanto pare, avrebbe a che fare con l’imprenditore. In una intervista a Novella 2000, una giovane italiana di ventiquattro anni e di nome Claudia Aquino, ha rivelato di aver avuto un trascorso con la nuova fiamma della conduttrice: «Ci siamo conosciuti nel bar di un hotel a Francoforte, di proprietà di un mio amico. Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico. Poi però si è reso conto che gli piacevo, dunque il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo. È successo tutto all’improvviso. Siamo stati una notte insieme. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse».

La 24enne ha lasciato intendere che quindi Bastian avrebbe avuto un flirt con lei quando, presumibilmente, si stava già frequentando con la Blasi. Affermazioni che però non hanno prove, certo, visto il passato recente di Ilary, e la relazione prima segreta e ora ufficiale tra l'ex e Noemi Bocchi, questa notizia potrebbe essere un duro colpo per lei.

