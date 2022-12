Ilary Blasi e la confessione a Michelle Hunziker: «Una vendetta per Totti». Con Bastian è tutto vero?

Ilary Blasi starebbe tramando vendetta contro Francesco Totti. Secondo alcune indiscrezioni divulgate da Dagospia la conduttrice televisiva vorrebbe tirare un brutto scherzo al suo ex marito e avrebbe parlato delle sue intenzioni con la cara amica Michelle Hunziker nel corso dell'ultima vacanza trascorsa insieme a Saint Moriz.

La confidenza

Le due, da sempre molto amiche, avrebbero parlato a lungo della fine della relazione tra l'ex letterina e l'ex calciatore, e pare che Ilary, che non avrebbe mandato giù alcuni modi di Totti, sarebbe intenzionata a vendicarsi. Il Pupone, dal canto suo, sembra aver voltato completamente pagina con la nuova compagna Noemi Bocchi, con la quale è ormai andato a convivere in una lussuosissima casa a Roma Nord.

Ilary però, sebbene sia felicemente impegnata con Bastian, vorrebbe far pagare all'ex il fatto di aver divulgato in modo così immediato e diretto la sua nuova relazione. A custodire il segreto di cosa vorrebbe fargli è proprio Michelle, ma c'è chi pensa che la sua vendetta sia proprio Bastian, con cui avrebbe una finta relazione messa su solo per far ingelosire l'ex marito.

